Il Bologna riparte al 10^ posto: il Sassuolo è dietro, ma il Verona prova la fuga

Tra sabato e domenica sono andati in scena i recuperi della 25^ giornata di Serie A. Terminate queste 4 partite, il Bologna si ritrova ancora al suo 10^ posto in classifica, e proprio da questa posizione ripartirà il suo campionato questa sera al Dall’Ara contro la Juventus. Gli esiti dei 4 recuperi hanno però modificato leggermente la classifica. Inoltre, con la vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli, la squadra di Mihajlovic deve sperare che quella di Gattuso arrivi tra le prime 7 posizioni. Attualmente al 6^ posto, la squadra campana è a +1 sull’Hellas Verona e a +3 sul Milan.

Proprio su queste squadre dovrà fare la sua gara il Bologna. La buona notizia è che la rincorsa all’Europa League riparte con i rossoblu in vantaggio rispetto al Sassuolo, che ieri ha perso con l’Atalanta; solo un punto conquistato invece a Torino dal Parma – ora a +2 sui bolognesi, proprio come il Diavolo. Peccato però per la vittoria del Verona, che ha regolato in casa il Cagliari: gli scaligeri ricominceranno con ben 4 punti in più rispetto al Bologna.