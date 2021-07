Il Bologna ringrazia Pinzolo

Si chiude il ritiro di Pinzolo

Con l'amichevole di oggi pomeriggio alle 16.30 contro la Feralpi Salò, diretta Facebook sulla pagina del club, si chiudono i dieci giorni in altura per la squadra rossoblù diretta da Sinisa Mihajlovic. Il rapporto tra Bologna e Pinzolo proseguirà anche nei prossimi anni e la società ha voluto ringrazia pubblicamente la località e tutti gli organizzatori.

'Al termine dei dieci giorni di ritiro il Bologna Fc 1909 desidera ringraziare per la splendida ospitalità e la collaborazione l’amministrazione comunale di Pinzolo - si legge nella nota - l’Associazione turistica, la Dolomiti Sport Event, il personale degli hotel Corona e Pinzolo Dolomiti, del centro sportivo Pineta e del Biolago. Un ringraziamento particolare, per la dedizione dimostrataci e l’assoluta eccellenza delle strutture messe a disposizione del Bologna, va al Sindaco Michele Cereghini, all’Assessore ai Grandi Eventi Giuseppe Corradini, al Presidente dell’Azienda per il Turismo Tullio Serafini, al Direttore dell’Azienda per il Turismo Matteo Bonapace e ad Alberta Voltolini dell’area comunicazione, a Stefano D’Apolito e Nadia Mazzardis di Dolomiti Sport Event, e a Roberto Franchini, straordinario padrone di casa al campo Pineta. A presto!'