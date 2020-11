Il Bologna rimonta la Samp, 1-2 a Marassi

Il Bologna torna alla vittoria. Gli uomini di Mihajlovic hanno espugnato Marassi in maniera completa, rimontando e soffrendo contro la Samp che era passata in vantaggio dopo pochi minuti con Thorsby, poi l’autogol di Regini e la rete di Orsolini valgono il successo per i rossoblù che salgono a quota nove in classifica. Prima vittoria in trasferta in campionato.

Scheda 1 di 3