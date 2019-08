Il 2 agosto è una data che non può non occupare un posto nella memoria di tutta Bologna. Con una nota apparsa sul sito ufficiale la società comunica che prima della sessione mattutina di allenamento di quest’oggi a Neustift la squadra ha osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage che avvenne in stazione centrale a Bologna esattamente 29 anni fa.