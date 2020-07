Il Bologna può rifiatare, ecco quando riprenderanno gli allenamenti

Dopo un tour de force tra sabato e martedì, ritorno da Milano sabato notte, neanche il tempo di allenarsi e poi partire per Bergamo, il Bologna può rifiatare qualche giorno in vista del match domenica con il Lecce. Ci saranno quattro giorni prima della partita contro i salentini e i rossoblù possono tirare un po’ il fiato in questo finale di stagione con tre match ancora da giocare.

La squadra infatti osserverà domani un giorno di riposo e riprenderà ad allenarsi venerdì con una seduta a porte chiuse, poi sabato rifinitura e conferenza di Mihajlovic.