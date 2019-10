Non solo la Serie A, ma anche la Primavera. Domani scende in campo infatti il Bologna di mister Troise, che vuole continuare la striscia positiva: i rossoblu arrivano dalle vittorie in campionato contro Napoli e Chievo, e da quella in Coppa Italia contro il Livorno. Domani sarà la volta della Roma, con il fischio d’inizio previsto per le ore 11. Per l’occasione, il match sarà trasmesso in diretta anche su Sportitalia (canale 60).