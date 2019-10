Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Bologna comunica il risultato della partita disputata questa mattina alle ore 11 presso lo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma. Vince la squadra di De Rossi per 2-0 grazie alle reti di D’Orazio e Zalewski. Assente l’ex della partita Cangiano perchè espulso nella scorsa partita con il Chievo, mentre per il Bologna si registra l’espulsione per doppia ammonizione di Boloca.