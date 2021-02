Il Bologna Primavera rimontato dalla Juve, da 0-2 a 2-2

Piccola beffa per il Bologna Primavera di Luciano Zauri. I ragazzi rossoblù hanno pareggiato per 2-2 a Vinovo contro la Juventus nella decima giornata del campionato Primavera 1, con qualche rammarico. Il Bologna era infatti in vantaggio di due reti all’intervallo, poi la reazione juventina con il pareggio al 90′.

Vantaggio rossoblù di Rocchi in mischia all’8′, raddoppio in contropiede di Pagliuca al 29′, poi i padroni di casa cambiano nella ripresa inserendo al 46′ Da Graca, mossa vincente nell’economia del match. Proprio il neo entrato firma la rimonta con una stoccata mancina al 60′ e con il gol del 2-2 definitivo al 91′. La classifica vede in testa la Roma con 22 punti, poi Inter e Juve 18, Spal e Sampdoria 17, Atalanta, Bologna e Milan 15.