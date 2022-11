Il Bologna Primavera espugna Genova e sale al quarto posto

La squadra rossoblù ha espugnato il campo di Bogliasco battendo per tre a due la Sampdoria. Decisiva la doppietta di Raimondo, primo gol di testa, secondo con uno splendido diagonale, e di Urbanski, sempre di testa su sviluppi di corner. Piccolo rilassamento per il Bologna sul tre a zero che ha permesso alla Samp di rientrare nel finale con le marcature di Leonardi e Chilafi, ma non stato sufficiente per ribaltare il risultato. Con questo successo il Bologna sale momentaneamente al quarto posto con 19 punti.