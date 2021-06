Il Bologna Primavera è salvo: Lazio battuta 2-1 ai supplementari

I rossoblù conquistano la salvezza ai supplementari grazie a un gol di Rocchi

Partita e sofferta e combattuta, nella quale non bastano i tempi regolamentari per decretare il vincitore. Al vantaggio iniziale nel primo tempo da parte dei biancocelesti con Moro (siglato al 23') e le difficoltà dei rossoblù, la squadra di Zauri ha risposto mettendo in campo cuore e grinta: nella ripresa, dopo alcune occasioni felsinee, arriva finalmente il pari su rigore conquistato da Pagliuca e trasformato da RuffoLuci. Al 90' è ancora il Bologna ad avere l'occasione per chiudere definitivamente il match, ma il portiere della Lazio è superlativo sull'incornata di Pagliuca. I 90 minuti terminano sul punteggio di 1-1 e, visto lo stesso risultato dell'andata, cominciano così i supplementari. Al 105' sono proprio i rossoblù a sbloccare il risultato grazie a Rocchi, dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo attimi di grande tensione, la gara finisce e la squadra di Zauri si può dire finalmente salva: dopo una stagione difficile ed estenuante, i rossoblù possono tirare un sospiro di sollievo, essendo riusciti a conquistare all'atto finale una salvezza fondamentale.