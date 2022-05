Il Bologna non vince al Dall’Ara contro il Sassuolo da tre anni

Le statistiche più interessanti di Bologna-Torino

Precedenti — Dopo il successo nella gara d’andata per 3-0, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Sassuolo per la seconda volta dopo il 2017/18. Dopo essere rimasto a secco in due delle prime tre sfide contro il Sassuolo in Serie A, il Bologna ha sempre segnato almeno un gol in tutte le ultime 12 sfide contro i neroverdi nel massimo campionato, la propria striscia aperta più lunga. Dalla prima sfida con Sinisa Mihajlovic alla guida del Bologna (31 marzo 2019) gli incontri tra Bologna e Sassuolo in Serie A regalano tanti gol: nei sei incontri da allora sono stati realizzati 22 gol con una media di 3.7 a partita. Il Bologna ha vinto solo due delle sette gare in Serie A al Dall’Ara contro il Sassuolo (febbraio 2018 e marzo 2019) e ha perso le ultime due subendo in totale sei gol, dopo averne incassati solo quattro nei primi cinque confronti interni coi neroverdi. Il Sassuolo ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Bologna in campionato, dopo aver registrato un solo successo al Dall’Ara nelle precedenti cinque in Serie A (2N, 2P). Bologna e Sassuolo si sono già affrontate tre volte nell’anticipo delle 12.30 in Serie A, l’ultima è stata in occasione dell’ultimo confronto tra le due formazioni al Dall’Ara nel massimo campionato (3-4 il 18 ottobre 2020).

Stato di forma — Dopo il successo per 2-1 contro l’Inter, il Bologna potrebbe vincere due gare di fila al Dall’Ara per la seconda volta in questo campionato, dopo le prime due gare casalinghe disputate nella Serie A 2021/22 (v Salernitana e Verona). Il Bologna ha realizzato esattamente due gol in tutte le ultime tre partite casalinghe in Serie A: dovesse segnare due gol anche contro il Sassuolo sarebbe la quarta gara di fila, come non gli accade nel massimo campionato dal 2000. Il Sassuolo ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato, è dal febbraio 2021 che non registra cinque match di fila senza alcun successo in Serie A. Il Sassuolo ha perso le ultime tre trasferte di campionato (con uno score di 2-9), l’ultima volta che ha infilato più sconfitte esterne di fila in Serie A risale al settembre 2019 (cinque in quel caso con Roberto De Zerbi alla guida).

Allenatori — Sinisa Mihajlovic ha vinto sei delle 14 sfide da allenatore contro il Sassuolo in Serie A, ma solo due delle sei alla guida del Bologna esattamente la prima (31 marzo 2019, 2-1 in casa) e l’ultima (3-0 in trasferta nella gara d’andata). Sinisa Mihajlovic con il suo Bologna ha rifilato la sconfitta casalinga più pesante ad Alessio Dionisi in Serie A nel 3-0 dell’andata al Mapei Stadium il 22 dicembre in quello che è stato l’unico confronto nel massimo campionato tra i due allenatori.