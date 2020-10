Il Bologna incoraggiato da Lino Saputo

Ieri c’è stata una sorpresa per Mihajlovic e i suoi ragazzi. Infatti ha fatto visita a Casteldebole, Lino Saputo, il padre di Joey. Lino è in in Italia con la moglie Mirella e nei loro ultimi giorni di vacanza hanno deciso di passare dal centro tecnico del Bologna. Lino Saputo ha voluto incoraggiare la squadra per il match di oggi contro il Sassuolo. Il padre del patron rossoblù, inoltre, ha ribadito il dispiacere del figlio nel non poter venire in Italia. Infatti, per evitare rischi e per non incorrere in quarantena forzata al rientro a Montreal, Joey Saputo rimarrà in Canada. Domani è in programma un’assemblea dei soci, nella quale si preannuncia un rosso in bilancio. Si parla di 80 milioni di euro in ballo tra spesa corrente, investimenti e garanzie per il restyling del Dall’Ara. Joey parteciperà all’assemblea in videoconferenza.

Per martedì è prevista la notizia della dichiarazione di pubblica utilità dalla giunta del Comune di Bologna, passo decisivo per il restyling del Dall’Ara. Un altro impegno che la famiglia Saputo si appresta a prendere nei confronti della città.