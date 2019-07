Il Bologna in vacanza

Per quasi tutti i giocatori del Bologna, fatta eccezione per Orsolini, Calabresi, Pulgar e Santander impegnati con le rispettive nazionali, il ‘rompete le righe’ ha avuto luogo il 25 Maggio dopo la vittoria contro il Napoli al Dall’Ara. Da quel momento è stata vacanza, che terminerà tra pochi giorni, il 4 luglio, con l’inizio dei test a Casteldebole.

Mitchell Dijks, che è già tornato al lavoro, ha scelto Ibiza, dove ha incontrato il suo ex compagno di squadra Donny Van De Beek. Stessa meta anche per Falcinelli che vi si è recato con famiglia, alcuni amici e Mancinelli della Fortitudo. Anche Dzemaili in Spagna, ma a Tenerife. Skorupski si è recato nella terra di nascita della moglie, la Sardegna, dove è anche stato battezzato il figlio. Soriano, prima di rientrare in Germania, è andato anche lui in Sardegna con la famiglia. C’è stato un incontro sempre in Sardegna tra Mattia Destro e Sinisa Mihajlovic per discutere del futuro, il primo era di rientro da un viaggio a Tokyo con la moglie, mentre Sinisa stava festeggiando i 23 anni di fidanzamento assieme ad Arianna Rapaccioni. Andrea Poli, che si è sposato lo scorso 8 giugno, ha fatto un viaggio di nozze itinerante tra Australia e Isole Fiji. Dall’ultimo impegno ufficiale sono garantite tre settimane di riposo, motivo per cui Pulgar e Santader si aggregheranno al gruppo durante la fase del ritiro in Austria, mentre Orsolini e Calabresi si rivedranno a Castelrotto. Lo riporta Il Resto del Carlino.