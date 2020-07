Il Bologna in striscia negativa al Franchi: ecco il dato

Il Bologna proverà a raggiungere 52 punti vincendo le ultime due partite, ma la tradizione al Franchi non è esattamente positiva.

Come riporta Gazzetta, nelle ultime 11 partite a Firenze il Bologna non ha mai vinto, lo score recita 7 vittorie e 4 pareggi. Nelle ultime 7 sono arrivate 6 vittorie viola con un solo gol fatto dai rossoblù. Anche in virtù di questi dati, i bookmakers considerano favorita la Fiorentina con una quota di 2, mentre la vittoria bolognese è data a oltre 3 volte la posta.