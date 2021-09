Il Bologna ha vinto il Torneo Nereo Rocco

Ancora un successo per i giovani rossoblù

Seconda vittoria nelle ultime tre edizioni per il Bologna Under 17 al Torneo Nereo Rocco. La formazione di Denis Biavati ha vinto la finale allo stadio Bearzot di Gorizia sul Venezia per due a uno, vantaggio rossoblù con Ferrante dopo 10 minuti, pareggio di Marrone al 21', gol decisivo di Cesari al 12' della ripresa.