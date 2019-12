Il Bologna ha ritrovato Nicola Sansone

Era entrato in un tunnel, ma ora è finalmente risorto. Lo ammette lui stesso nel portpartita di Bologna-Milan, dichiarando che il gol è stato “una liberazione”. Si tratta di Nicola Sansone, uno degli uomini del momento a Bologna. I rossoblu stanno vivendo un periodo complicato in termini di risultati, ma il numero 10 rossoblu è riuscito ad uscire da questa crisi personale.

Tutto era iniziato al rigore sbagliato in trasferta contro il Genoa: se quel pallonetto fosse entrato probabilmente il Bologna avrebbe vinto. Il ragazzo ha accusato l’errore, ma adesso se lo è finalmente lasciato alle spalle. Sansone ha infatti realizzato il gol decisivo domenica scorsa a Napoli regalando i 3 punti agli emiliani; poi si è ripetuto ieri sera al Dall’Ara contro il Milan – proprio su rigore – ridando speranza ai suoi. La rete dal dischetto non è servita ad evitare la sconfitta contro i rossoneri, ma potrà essere per il numero 10 il punto da cui ripartire.