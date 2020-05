Il Bologna ha ripreso, ma i big ancora no

Il Bologna da lunedì ha ripreso gli allenamenti collettivi e disputato le prime partitelle, ma alcuni big della squadra sono ancora in un fase di ‘apprendistato’ alla ricerca della miglior condizione.

Come riporta il Resto del Carlino, la colonna portante della squadra è ancora ai box: Orsolini, Soriano e Sansone si sono allenati a parte in questi giorni frenati da una condizione atletica non ancora ottimale. Se aggiungiamo Palacio, che ha svolto gli allenamenti individuali da casa, tutto il pil rossoblù in termini di gol deve ancora trovare la condizione migliore. La buona notizia è che ieri hanno debuttato in partitella proprio Palacio e Danilo e a breve toccherà anche agli altri, con in vista la partita con la Juve che per ora non ha una data certa: potrebbe essere il 16 giugno ma anche il 20. A Casteldebole restano tutti in attesa.