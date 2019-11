Dopo 12 partite, la classifica dice 15^ posto e 12 punti. Il Bologna perde da 3 gare consecutive, e ha addirittura totalizzato 0 punti nelle ultime 4 trasferte. L’ultima sconfitta è arrivata venerdì sera nel derby emiliano al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al secondo stop dovuto alle nazionali, il Bologna ha la quarta peggior difesa della Serie A. Peggio ci sono solo Genoa (26), Lecce (25) e Sassuolo (21): i rossoblu hanno subìto 20 gol in 12 giornate, proprio come il Brescia – che però ha una partita in meno.

La squadra di Mihajlovic ha incassato almeno un gol nelle ultime 7 partite. In queste ha subìto ben 14 reti, quindi esattamente 2 gol per match. La difesa fa letteralmente acqua da tutte le parti, sia a livello individuale che collettivo. L’esperienza di Danilo e l’applicazione di Bani – entrambi squalificati la prossima contro il Parma – non sono più sufficienti. E purtroppo ci ha messo del suo anche Skorupski. Sinisa deve ora inventarsi qualcosa: la via del gol in qualche modo la si trova sempre, ma il problema principale è proprio la casella dei “gol subìti”.