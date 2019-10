Il Bologna ha da recriminare: decisioni arbitrali troppo dubbie

Dopo 8 giornata di Serie A, il Bologna è fermo a quota 9 punti e al 13^ posto in classifica. I rossoblu hanno vinto con Spal e Brescia, pareggiato contro Hellas Verona, Genoa e Lazio, e perso invece contro Roma, Udinese e Juventus. La squadra di Mihajlovic sta sbagliando tanto, diversi sono fin qui gli errori tecnici e i punti persi per strada. A questo si aggiungono però anche la sfortuna e, soprattutto, alcune decisione arbitrali piuttosto dubbie. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, il Bologna ha da recriminare in almeno 5 partite: dalla vittoria al Dall’Ara contro la Spal al pareggio esterno col Genoa, dalla sconfitta casalinga contro la Roma allo stop in Friuli con l’Udinese, fino alla sconfitta di sabato sera allo Stadium contro la Juventus.

