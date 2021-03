Il Bologna gioca, il Var lo ferma e il Napoli segna: 3-1 al Maradona

Tutto il bello e il brutto del calcio al Maradona di Napoli. Vincono i padroni di casa per al cospetto di un Bologna bello, coriaceo, ma tremendamente autolesionista e sfortunato. I rossoblù vanno in gol tre volte, due di queste non convalidate dal Var, giocando un calcio a tratti scintillante, il Napoli invece sfrutta cinismo e indecisioni e vince con una doppietta di Insigne e un gol del redivivo Osimhen. Dubbi sul possibile uno a uno di Palacio, con Ospina che sbaglia il rinvio calciandogli addosso ma per l’arbitro è ostruzione dell’argentino.

