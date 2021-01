Notte fonda per il Bologna a Marassi, e la zona calda si avvicina. I rossoblù sono stati sconfitti per due reti a zero dal Genoa con una marcatura per tempo, Zajc e Destro, senza praticamente tirare in porta. Gioco fino alla trequarti, poi luce spenta negli ultimi 16 metri. Ne approfitta dunque il Genoa che interrompe la striscia di cinque pareggi consecutivi del Bologna e conquista la seconda vittoria casalinga.

