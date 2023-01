Il Bologna femminile vola: 15 vittorie consecutive

La squadra di Bragantini ha ottenuto al quindicesima vittoria di fila dopo il successo per tre a zero contro il Centro Storico Lebowski. Al ‘Bonarelli’ di Granarolo, doppietta di Colombo e gol di Gelmetti: i tre punti lasciano al Bologna sei punti di vantaggio in vetta alla classifica sul Merano secondo. Sale in Serie B la prima di ciascun girone. Prossimo turno in trasferta a Vicenza.