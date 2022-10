Il Bologna femminile vince ancora: è secondo in classifica

Cinque vittorie e un pareggio in sei partite. Questo lo score del Bologna Women di Bragantini che ieri ha vinto anche il derby contro il Riccione con un sonoro tre a zero nella sesta giornata del campionato di Serie C. Reti di Antolini e doppietta di Gelmetti. Il successo proietta le rossoblù al secondo posto in classifica con 16 punti, due in meno del Merano a quota 18. Verrà promossa in B solo la prima in classifica.