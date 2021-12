Il Bologna Femminile vince a Trento

Le ragazze rossoblù si impongono per 2-0 sul campo del Trento

Ancora un successo per il Bologna Femminile, allenato da Michelangelo Galasso, impostosi per 2-0 sul difficile campo di Trento, in trasferta.

Vittoria importantissima per le ragazze rossoblù che, dopo l'inaspettata sconfitta contro il Civitanova, si rilanciano in classifica avvicinandosi a Venezia e proprio Trento, che ora dista soltanto sei lunghezze. Decisiva la doppietta di Serena Racioppo, che dopo un primo tempo equilibrato e povero di occasioni, trova la prima rete al '49 con un pallonetto da fuori area, per poi raddoppiare al '52 minuto ancora da fuori area. Le parole di Galasso nell'immediato post partita: "Serena si è dimostrata… serena, rappresentando tutte le compagne in una partita fatta anche di grinta, cuore, corsa, tecnica e gol. La vittoria alla fine premia le ragazze che con personalità si sono dimostrate applicate e continue nel risolvere tutte le problematiche che l’avversario di volta in volta creava. Stiamo migliorando per trovare continuità e colmare tutte le nostre possibili lacune."