Il Bologna Femminile sconfitto in casa

Quinta sconfitta in campionato

Brusca frenata per il Bologna Femminile di mister Michelangelo Galasso, che nell’ottavo turno del campionato di Serie C esce sconfitto in casa contro la Vis Civitanova. Dopo la bella e convincente vittoria sul campo del Riccione, le rossoblù non riescono nell’intento di conquistare per la prima volta in stagione due vittorie consecutive, arrendendosi contro l’ultima della classe e rimanendo a 9 punti in classifica.