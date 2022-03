Il Bologna Femminile sconfitto dal Venezia

Nona sconfitta in campionato

Domenica sfortunata per il Bologna Femminile di Michelangelo Galasso, sconfitto per 0-1 dal VFC Venezia in occasione del 18° turno del campionato di Serie C. Alle venete è bastato un bel gol di Tonon al 72’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con le rossoblù che non sono riuscite a concretizzare le ocassioni create. In seguito a questo risultato, il Bologna è sceso all’ottavo posto, con lo sguardo che è già al prossimo impegno fissato per domenica 6 marzo in casa dell’Atletico Oristano.