Il Bologna Femminile sconfitto a Venezia

Seconda sconfitta in campionato

Dopo la bella vittoria esterna sul campo dell’Isera, il Bologna Femminile esce sconfitto per 4-1 nella trasferta in casa del VFC Venezia Calcio. Nella gara valida per la terza giornata del campionato di Serie C, le rossoblù si sono dovute arrendere sotto i colpi di Dalla Santa, autrice di ben quattro gol, che hanno reso inutile il vantaggio iniziale di Tovoli, dopo un’azione insistita di Stagni.