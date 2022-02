Il Bologna Femminile pareggia in casa del Brixen Obi

Le rossoblù pareggiano in rimonta

Il Bologna Femminile allenato da Michelangelo Galasso porta a casa un punto importante e di valore sul campo del Brixen Obi, andando a pareggiare per 1-1 nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C – girone B. Le rossoblù, andate in svantaggio nel corso dei primi 45 minuti di gioco, sono state brave a reagire subito riuscendo a trovare il gol del pareggio. Questo punto porta le rossoblù a 22 punti in classifica dopo le prime sedici giornate di un campionato molto equilibrato.