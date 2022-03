Il Bologna Femminile pareggia a Oristano

Le rossoblù salgono a 26 punti in classifica

Pareggio senza reti per il Bologna Femminile sul campo dell’Atletico Oristano, al termine di una sfida che ha saputo regalare emozioni soprattutto nella prima frazione di gioco. In seguito a questo pareggio il Bologna sale a 26 punti in classifica dopo 19 partite disputate, con il prossimo impegno che è fissato per domenica 20 marzo, quando a Granarolo arriverà il PortogruaroFemminile.