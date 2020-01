Il Bologna femminile ferma la capolista: 0-0 contro Sassari Torres

Un punto importante e che restituisce morale ad un gruppo in netta ripresa quello maturato nella giornata di domenica tra Bologna e Sassari Torres nel girone C del campionato di Serie C femminile. La squadra rossoblu infatti prosegue con il suo buon momento di forma, dopo la vittoria nel derby con l’Imolese ecco anche un pareggio molto importante contro la capolista Sassari che adesso si ritrova con il Pontendera alle spalle, distante soltanto 5 punti.

Per le ragazze rossoblu invece è atteso un match importantissimo nella prossima giornata di campionato dove affronteranno lo Spezia distante soli 2 punti in classifica. Un vero e proprio scontro diretto, da vincere per continuare un importante momento positivo e scappare via dalle zone poco nobili della classifica.