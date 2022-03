Il Bologna femminile domani al Viareggio

Il girone del Bologna femminile

Già partecipanti al torneo nell’edizione del 2019, le rossoblù gareggiano per la prima volta sotto il nome di Bologna F.C. 1909, con l’obiettivo di confermare l’ottimo inizio di stagione che le ha viste protagoniste nel campionato Juniores regionale. Inserite nel Gruppo B, oltre al Grifone sfideranno solamente il Westchester United nella giornata di lunedì 21 marzo: il Cittadella, per motivi organizzativi, ha rinunciato alla partecipazione. Non cambia, invece, la formula per accedere alle semifinali, pass che acquisiranno le prime due classificate.'