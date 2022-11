Il Bologna femminile continua a volare

Continua a volare il Bologna femminile di Bragantini. Le rossoblù confermano la vetta nel girone B di Serie C dopo il successo interno per tre a zero sul Villorba Calcio. In gol Gelmetti, Spallanzani e Giuliani. Bologna primo a quota 28 punti a pari merito con il Merano che battuto in casa il Portogruaro due a zero. Sale in B solo la prima del girone.