Il Bologna Femminile continua a vincere

Dopo la grande vittoria all’esordio in campionato contro la Sassari Torres, il Bologna Femminile concede il bis. Vittoria in trasferta per le ragazze di Galasso in casa del Riccione per 1-2. Le rossoblù la sbloccano subito, infatti al 6′ minuto Mastel porta in vantaggio il Bologna. Il Riccione non si arrende e trova il pari al 67′ minuto con Piergallini. Nel finale, però, al minuto 80′ il gol decisivo di Magnusson (fidanzata di Svanberg) che regala i 3 punti alle ragazze rossoblù. Nel prossimo turno il Bologna Femminile affronterà a Granarolo la Vis Civitanova, reduce da un pareggio per 1-1 contro la Ducato Spoleto.

RICCIONE: Giorgi, Della Chiara, Amaduzzi, Pederzani (83′ Russarollo), Maccaferri, Gostoli (85′ Frison), Dominici (74′ Calli), Perone, Schipa (60′ Esposito), Semprini, Piergallini.

A disp.: Mustafic, Barocci, Amaduzzi, Monetini, Sommella.

All.: Balacich

BOLOGNA: Bassi, Giuliano (65′ Racioppo), Becchimanzi, Marcanti (84′ Filippini), Simone, Rambaldi (78′ Cartarasa), Sciarrone (90′ Perugini), Arcamone, Mastel, Magnusson, Hassanaine.

A disp.: Sassi, Shili, Berselli, Patelli, Sammarco.

All.: Galasso

Marcatrici: 6′ Mastel (B), 67′ Piergallini (R), 80′ Magnusson (B)