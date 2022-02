Il Bologna Femminile batte l’Isera 1-0

Ottava vittoria in campionato per le rossoblù

Nel pomeriggio di ieri, infatti, le rossoblù allenate da mister Michelangelo Galasso hanno superato le trentine con un 1-0 arrivato al termine di una sfida sempre in pieno controllo. In seguito a questi tre punti, le rossoblù si confermano al sesto posto in classifica con 25 punti all’attivo, frutto di otto vittorie, altrettante sconfitte e solamente un pareggio.