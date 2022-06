Il Bologna femminile batte il Padova ed è salvo

Il Bologna Femminile termina la stagione nel miglior modo possibile, battendo il Padova con un netto e convincente 4-0 e conquistando la salvezza senza passare dai playout. Le reti Marcanti Zanetti e Antolini valgono la permanenza in Serie C con 40 punti.

Le emozioni sono tutte per le ragazze» ha dichiarato mister Michelangelo Galasso al termine della gara «che hanno fatto di tutto per questi 40 punti anche nelle tante difficoltà. La caratteristica che domina questa squadra è voler dominare il possesso con il gioco palla a terra: quest’anno non siamo sempre riuscite ad essere concrete anche per via delle assenze, ma ieri l’attacco è stato davvero devastante e ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo».