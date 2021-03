Il Bologna eSports vola ai playoff

Il Gruppo D della Regular Season eSerie A TIM si tinge di rossoblù. Grazie alle performance di Orangeorge, Barba21 e Lilbopeep78 il Bologna domina il girone e vola al secondo turno di playoff dove incontrerà la vincente tra Genoa eSports e Crotone eSports.

Il girone d’andata inizia come meglio non potrebbe per i ragazzi del Bologna Fc 1909 eSports con le vittorie per 3-2 su Parma eSports e AC Milan|Qlash e il successo per 1-0 Torino Fc eSports. Punteggio pieno e pronti per affrontare il girone di ritorno che si apre con un altra vittoria 1-0 sul Parma eSports. In seguito il pareggio per 1-1 contro AC Milan|Qlash sancisce la vittoria del girone e la sconfitta nell’ultimo match contro il Torino Fc eSports non cambia le cose.