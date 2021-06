Il Bologna eSports vice campione d’Italia

Ironpatt, giocatore del Bfc, ha perso in finale contro il Genoa

Ironpatt, il giocatore del Bfc, ha infatti eliminato Hellas Verona, Atalanta e Roma nei playoff, si è ripetuto anche nelle finali con Benevento, Cagliari, Fiorentina e Torino. In finale c'era poi il Genoa. Persa la prima gara 3-1, Patrizio ha vinto la seconda 2-0, portando la sfida a gara 3, ma alla fine si è imposto il rappresentante della squadra ligure per 1-0. Resta il rammarico per uno scudetto mancato di un soffio ma allo stesso tempo la consapevolezza di avere dato il massimo in ogni partita.