Il Bologna è decimo dopo 6 giornate

Il Bologna è partito forte ad inizio stagione. Le prime partite hanno rispettato a grandi linee le attese, dopo un’estate piena di sogni e speranze. Il primo passo è stato fatto da Saputo che, dopo aver trattenuto Mihajlovic, ha rinforzato a dovere la rosa attraverso il mercato. I rossoblu hanno quindi infilato un pareggio e 2 vittorie nelle prime 3 gare stagionali. Dopo un momentaneo secondo posto in classifica però – anche davanti alla Juventus – i felsinei sono scesi. Il trittico di partite dovuto al turno infrasettimanale è stato fatale per il Bologna: un pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 3.

Dopo la sconfitta allo scadere al Dall’Ara contro la Roma, la squadra di Mihajlovic ha fatto visita al Genoa mercoledì sera, dove l’errore di Sansone dal dischetto ha costretto i rossoblu a tornare a casa con un solo punto. Il fondo è stato però toccato ieri pomeriggio alla Dacia Arena, quando gli emiliani si sono fatti superare dall’Udinese in crisi di risultati e prestazioni. Seconda sconfitta stagionale per il Bologna, che rimane dunque fermo a 8 punti. I rossoblu sono attualmente al 10^ posto in classifica, a pari merito con la Fiorentina 9^: la posizione è più o meno quella che ci si era prefissati, ma ora arrivano Lazio e Juventus. Il campionato del Bologna è entrato nel vivo.