Il Bologna domina poi soffre: 2-3 a Lecce

Vittoria convincente e di qualità, pur con qualche inopinata sofferenza finale, per il Bologna in quel di Lecce. Risultato finale bugiardo, 2-3, al termine di una partita dominata dai felsinei e riaperta solo per un rilassamento negli ultimi cinque minuti. Doppietta di Orsolini e gol di Soriano a suggellare un buon Natale in casa rossoblù con la squadra abbondantemente nella parte sinistra della classifica.

Primo tempo devastante del Bologna che crea dieci palle gol, non è uno scherzo, e finalizza la decima con Orsolini in versione rapace d’area. E’ il minuto 43, ma prima il Bologna ha trovato più volte i guantoni di Gabriel, fantastico su Palacio e Poli, e la traversa di Orsolini. Non solo, è mancato un pizzico di cinismo su due brutte palle perse salentine su cui prima Poli e poi Palacio non si sono fatti trovare pronti. Il Lecce si era visto solo in avvio con uno splendido gol di Babacar viziato a fuorigioco. Lo zero a uno dell’intervallo è un affarone per Liverani. Nota a margine, su un intervento da tergo di Tachsidis su Medel scatta la rissa con il cileno che non le manda a dire nemmeno a Mihajlovic. Si immagina un chiarimento negli spogliatoi

Ma non c’è trippa per gatti per i salentini nemmeno nella ripresa nonostante l’ingresso di Shakov. Il Bologna comanda, ha più qualità, trova linee, idee, gol. Arriva il raddoppio al 56′ con Soriano, abile a girare a rete un assist di Palacio in contropiede da destra. Dentro anche Farias, ma dominano gli ospiti: Orsolini trova il tris con una splendida giocata in solitaria. Nel finale un po’ di rilassamento, all’85’ e al 91′ il Lecce accorcia con Babacar e Farias, sfruttando un Bologna troppo sicuro del risultato e con Mihajlovic imbufalito a bordo campo. Ma non succede altro, il Bologna sale all’ottavo posto con 22 punti e regala un grande Natale a tutti i tifosi rossoblù. Mai sosta fu più serena.