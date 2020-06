Il Bologna di Mihajlovic ha battuto un record lungo 55 anni

Il girone di ritorno 2018/2019 del Bologna con Sinisa Mihajlovic al timone è stato esaltante, una rimonta incredibile soprattutto nelle ultime 12 giornate, che sono quelle che mancano proprio ora alla fine del campionato.

La squadra del tecnico serbo ha rimontato dal diciottesimo al decimo posto, ottenendo una media punti nelle ultime dodici giornate di 2.17 (26 punti totali con 8 vittorie e 2 pareggi), aumentando di 1.48 la media ottenuta nelle prime ventisei partite di campionato. Questo ultimo dato è stato migliore di quello del Cagliari di Riva del 1965 che con nove vittorie nel finale di campionato arrivò sesto in classifica (media 1.47). Il Cagliari, cinque anni dopo, vinse poi lo Scudetto. Per ottenere l’Europa invece in questa stagione ai rossoblù potrebbe essere necessario ripetere quello stesso rendimento, partendo dagli attuali 34 per arrivare ai circa 60 che in media garantiscono sesta o settima posizione.

Fonte – Gazzetta.