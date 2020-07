Brutto Bologna al Franchi e risultato che è conseguenza di una prestazione insufficiente soprattutto nella ripresa. Dominano i viola nel secondo tempo che vincono quattro a zero grazie alla tripletta di Chiesa e al gol di Milenkovic, per il Bologna un gol non convalidato a Svanberg per il solito fuorigioco millimetrico confermato dal Var. Rossoblù raggiunti e scavalcati dagli uomini di Iachini

