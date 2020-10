Il Bologna continua a subire gol

Anche in un pomeriggio apparentemente tranquillo come quello di Benevento, il Bologna non è riuscito a mantenere la porta inviolata. Skorupski, contro i Sanniti, ha ricevuto solo 2 tiri nello specchio della porta nell’arco dei ’90 minuti ed è riuscito comunque ha subire gol. Ormai non è più una novità. Il Bologna comincia le sue partite sapendo che, se vuole portare a casa punti, almeno un gol lo deve fare. La media di gol incassati per partita è di 1.75 in 36 gare, praticamente un campionato intero. L’ultima volta chiusa con imbattibilità, per il portiere polacco, fu il 25 settembre 2019 nella sfida a Marassi contro il Genoa conclusa 0-0. Contro il Grifone la difesa era composta da Tomiyasu, Bani Denswil e Krejcy, un reparto in emergenza. Da quella partita gli interpreti sono spesso cambiati, per volontà o necessità, ma il risultato no. Il Bologna in questo inizio di campionato ha subito 4 gol, 2 di questi da calcio piazzato. Inoltre la maggior parte di reti sono arrivate ai minuti 35′-50-67′-66′, dunque non si può parlare di approccio sbagliato nè di calo fisico.

Fonte: Stadio