Il Bologna compie 110 anni!

Il 3 ottobre di 110 anni fa nasceva il Bologna Football Club 1909 nella birreria Ronzani di via Spaderie: da allora, era il 1909, sono passati 110 anni.

Tra vittorie, sconfitte, gioie e dolori, il Bologna ci accompagnato fino a qui e ci accompagnerà ancora, per una storia piena di tradizione e gloria e un futuro tutto da scoprire. E proprio oggi prendono il via le celebrazioni di questa ricorrenza, che avranno il loro culmine con la festa al Dall’Ara del 9 ottobre. La mostra ‘Atleti, cavalieri e goleador‘ sarà inaugurata oggi a Villa delle Rose con apertura straordinaria dalle 18.30 alle 22 e proseguirà fino al 6 gennaio con orario dalle 10 alle 18 escluso il lunedì. Poi, come detto, il grande evento del 9 ottobre con la festa dei 110 anni al Dall’Ara, presenti i grandi giocatori che hanno fatto la storia del Bologna a partire dalle 19, per concludere con la grande sfida alle Legends del Real Madrid alle 21. Buon compleanno, Bologna!