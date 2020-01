Il Bologna chiama il suo pubblico: le promozioni attive contro il Brescia

E’ ufficialmente aperta la prevendita per la sfida tra Bologna e Brescia, in programma per sabato 1 febbraio alle ore 15. I rossoblu chiamano a gran voce i propri tifosi a sostenerli, nella speranza di ottenere la prima vittoria al Dall’Ara del 2020.

Diverse le promozioni attive: su tutte, la possibilità per gli studenti universitari di acquistare un biglietto nel settore Distinti a soli 10 euro.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Parte la prevendita dei biglietti per #BFCBrescia di sabato 1/2 alle 15: al call center 0516111177 e qui tutte le informazioni.

Promozioni attive:

Universitari 10€ nei Distinti, con la presentazione del badge;

Under 14 a 0,50€ nei Distinti, con l’accompagnatore a 10€ o nulla se abbonato;

Under 6 a 1€ in ogni settore tranne Poltrona Gold e Kids Stand”.