Il Bologna cerca l’impresa: la Lazio non perde da un girone intero

Che la Lazio stia facendo un campionato fuori dal comune è sotto gli occhi di tutti. Lo confermano anche i numeri. Dopo 25 giornate, i biancocelesti hanno 59 punti in classifica, gli stessi totalizzati al termine della scorsa stagione dopo 38 partite. In questa Serie A, la squadra di Inzaghi ha perso appena 2 partite, entrambe ovviamente in trasferta. La prima a Ferrara contro la Spal e la seconda a Milano con l’Inter, il 25 settembre 2019. Da allora, la Lazio ha ottenuto 16 vittorie e 4 pareggi, di cui uno al Dall’Ara contro il Bologna (2-2).

La Lazio non perde quindi da oltre un girone intero. Le ultime 4 gare sono stati altrettanti successi per i biancocelesti, che dopo la faticosa vittoria di Genova si preparano ad ospitare il Bologna sabato pomeriggio. I rossoblu quindi sanno bene di aver bisogno di un’impresa all’Olimpico. In questa stagione, davanti ai propri tifosi, la formazione di Inzaghi ha fatto registrare 10 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Chissà però che Mihajlovic non riesca a fare lo scherzetto proprio ai suoi ex tifosi.