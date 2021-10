Il Bologna calcio sostiene l’Oasi Felina di Pianoro

Il Bologna annuncia una speciale donazione

Devastata da un incendio nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, grazie alla partnership con Scala e Camst, e con Monge, il Bologna ha donato prodotti per la pulizia, piatti usa e getta e mangime per i gatti, rispondendo all'appello lanciato proprio dalla struttura sui propri social, in cerca di aiuto per la ricostruzione.