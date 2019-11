Sassuolo-Bologna, rossoblù con il lutto al braccio per il Civ

Il Bologna ha comunicato che venerdì scenderà in campo contro il Sassuolo con il lutto al braccio in onore di Gianfranco Civolani.

Il noto giornalista, scomparso due giorni fa, sarà commemorato con la fascia al braccio indossata dai giocatori rossoblù durante il derby di Reggio Emilia di venerdì al Mapei Stadium. Una iniziativa voluta dal Bologna e autorizzata poco fa dalla Lega Calcio.

Per chi invece volesse salutare il Civ per l’ultima volta, domani sarà possibile presenziare al Bellaria dalle 9.30 alle 11.30. Non sono previsti funerali.