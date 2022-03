Il Bologna ai playoff di eSerie A TIM

Il team eSport del Bologna accede ai playoff

In virtù degli ottimi risultati conseguiti in regular season, i rossoblù trovano spazio nel winner bracket della competizione, cioè ad una sola partita dall’obiettivo minimo dichiarato ad inizio stagione: le Final Eight. Sarà l’ U.S. Salernitana 1919 Esports l’avversario da battere in una doppia sfida andata e ritorno che terrà conto del risultato aggregato.