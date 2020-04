Il Bologna ad un passo da quota 1000

Il Bologna è ad un passo dall’entrare nella All-Time league table.

Inventata dagli inglesi, questa speciale classifia è pronta ad accogliere anche i rossoblu.

Si tratta di uno speciale riconoscimento per tutte le squadre capace di centrare 1000 vittorie nella loro storia.

I rossoblu non trovano la vittoria da diversi mesi ormai, gli ultimi tre punti risalgono infatti alla grandissima prestazione in trasferta in campo della Roma. Successivamente molte prove positive ma zero vittorie, con l’avvento del Covid19 inoltre resta da capire se si tornerà a giocare o meno.

Ciò che è sicuro è che il Bologna è davvero ad un passo dall’ennesimo grande traguardo di una storia vincente.

