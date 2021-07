Il Bologna a Pinzolo un altro anno

Prosegue la collaborazione tra Pinzolo e Bfc

L'annuncio è stato dato ieri durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro, alla presenza delle autorità locali. La squadra rossoblù verrà ospitata anche nell'estate 2022 in preparazione alla stagione 2022/2023, un connubio ormai importante per il Bologna che è salito a Pinzolo la prima volta con Pippo Inzaghi nel 2018, prima di ritornare nel 2020 per un triennio che si concluderà nel 2022.